― ダウは34ドル安と反落、ジャクソンホール会議を控え様子見姿勢 ― ＮＹダウ 44911.82 ( -34.30 ) Ｓ＆Ｐ500 6449.15 ( -0.65 ) ＮＡＳＤＡＱ 21629.77 ( +6.80 ) 米10年債利回り4.336 ( +0.017 ) ＮＹ(WTI)原油 63.42 ( +0.62 ) ＮＹ金 3378.0 ( -4.6 ) ＶＩＸ指数14.99 ( -0.10 ) シカゴ日経225先物 (円建て)43805 ( +85 ) シカゴ日経225先物 (ド