19日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝147円89銭前後と、前日午後5時時点に比べ43銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円58銭前後と34銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース