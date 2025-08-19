俳優、モデルの堀口真帆（16）が10月11日に東京・plat渋谷で『堀口真帆 バースデーイベント』を開催するこを発表した。【写真】『仮面ライダーゼッツ』ではタレント好感度ナンバーワンのCM女王のねむ役の堀口真帆堀口はティーン向けファッション誌『Seventeen』（集英社）の『ミスセブンティーン2025』のファイナリストにも名を連ねている。所属事業所の先輩である今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8