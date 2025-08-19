アメリカのトランプ大統領は18日、来年の中間選挙を見据えて、郵便による投票を廃止する大統領令に署名する意向を示しました。トランプ大統領は18日、「郵便投票を廃止するための大統領令を国内の優秀な弁護士たちが作成している。郵便投票は腐敗した制度だ」と述べ、“郵便投票での不正が多い”と主張して廃止する方針を示しました。これに先立ちSNSに投稿された文章では、来年の中間選挙に向けて大統領令に署名するとしていて、