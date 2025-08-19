近年、暑さ対策として「半袖シャツ」がビジネスシーンでも多く見られるようになりました。「半袖シャツを着ているときに肌寒い…」「ジャケットを着たいけどシャツの袖があると暑い…」などの理由で、「ジャケット×半袖シャツ」で着たい方もいるのではないでしょうか？【動画】ジャケットの中は半袖シャツでもいいですか？ですが、実は、ジャケットを着るなら半袖を着るのはNG。オーダースーツSADAの公式TikTokアカウント（@sada.