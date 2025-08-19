ウクライナ戦争や中東情勢に多くのメディアの関心が集中し、朝鮮半島に関する報道が目立たなくなっている感がある。しかし、韓国新政権の発足と対北政策、ロシアと北朝鮮の関係緊密化、北朝鮮の国内事情の変容など注目すべき動きや状況が生じている。金正恩総書記、韓国との対話拒否は変わらず6月に発足した韓国の李在明政権は最近、相次いで北朝鮮への融和政策を発表している。民間団体に対する対北朝鮮ビラ散布の中止要請、拡声