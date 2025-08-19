現地時間８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。右インサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った田中碧は攻守に躍動。中盤で何度もボール奪ってカウンターの起点となれば、際どいシュートも放った。決勝点となった84分のPK獲得シーンでは、終盤にもかかわらず猛プレスを仕掛けて、エバートンのボールロストを誘発し