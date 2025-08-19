絶対王者が“強”と“かわいい”の両面でファンを魅了！？「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われた。公開収録が行われた本試合では、ファンの目前で次の対局に臨むメンバーを決めるオーダー会議を実施。藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が「頑張ります！」の言葉とともに見せたかわいいガッツポーズが話題となった。【映像】マイクをグイッ！藤井七冠の