宮内庁が天皇皇后両陛下の活動を中心に発信してきた公式Instagramで、秋篠宮家らほかの宮家についても投稿が始まりました。【映像】宮内庁Instagram 秋篠宮家らの投稿も宮内庁は18日、秋篠宮ご夫妻や次女の佳子さま、長男の悠仁さまらの画像20枚をInstagramに投稿しました。常陸宮家、三笠宮家、高円宮家についても、あわせて9枚を投稿しました。去年4月に運用が始まった宮内庁のInstagramは7月末時点のフォロワー数が約206