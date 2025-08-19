難航するガザ地区の停戦交渉をめぐり、カタールとエジプトが提示した新たな案をイスラム組織ハマスが受け入れたことがわかりました。【映像】ガザ地区の様子アメリカのニュースサイト「アクシオス」などは18日、情報筋の話として、ハマスは、仲介国のエジプトやカタールとの協議のあと、提示されていた新たな案を受け入れたと伝えました。以前、合意に達しなかったアメリカの案を若干修正したもので、60日間の停戦と引き換え