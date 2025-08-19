北海道・釧路警察署は2025年8月18日、釧路市内の商業施設で万引きしたとして、漁師の男（33）と団体職員の妻（30）を窃盗の疑いで再逮捕したと発表しました。警察によりますと、夫婦は2025年7月8日午後7時半すぎ、メロン1玉、麦茶、菓子など8点(計2880円)を盗んだ疑いがもたれています。夫婦は7月20日にも同じ店で化粧水や弁当(計3025円)を盗んだとして既に逮捕されていました。その際に過去の防犯カメラなどを捜査したところ、今