（2018年撮影：つのだよしお／アフロ）お笑いコンビ・TKOの木下隆行が、コンビのYouTubeチャンネル内の動画で、9月からタイに移住して芸能活動をすることを発表した。相方の木本武宏と並んで動画に登場した木下は、海外移住を決めた経緯について語っていた。具体的な理由ははっきりしなかったが、新しい環境に移って挑戦をしたいという意志は伝わってきた。はたして彼のタイ移住に勝算はあるのだろうか？ようやく掴んだ成功の後に