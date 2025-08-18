「泥鰌」の読み方ですが、普通は「カタカナ」表記なので、漢字になったものはあまり目にしませんね。 １文字目は「泥（どろ）」と分かるんですが、２文字目が難しい・・・。 「鰌」は、魚へんに「酒」のような字が組み合わさっていますが、「さけ」や「しゅ」とは読みません。 ちなみに、「鰌」の１文字だけでも「泥鰌」と同じ読み方をします。 「泥鰌」の読み方のヒントはコレ！ ヒント①「〇〇〇〇」の４文字です。