【プレミアリーグ第1節】(Elland Road)リーズ 1-0(前半0-0)エバートン<得点者>[リ]ルーカス・ヌメチャ(84分)<警告>[エ]ティム・イロエグブナム(56分)、カルロス・アルカラス(63分)観衆:36,820人