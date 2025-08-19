全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１８日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。競泳男子５０メートル自由形では、淑徳巣鴨（東京）の塩田直也選手（３年）が準優勝した。塩田選手は「悔しい気持ちでいっぱいだが、勝ったり負けたりするから水泳って楽しいと改めて思った。大学でも続けて日本を引っ張っていけるような選手になりたい」と話した。