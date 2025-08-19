ユーロやや上昇、トランプ米大統領が米露ウの3者会談を準備 トランプ米大統領はプーチン氏とゼレンスキー氏が会談すると明かした、場所は未定。その後、自身含めた3者会談を実施する予定、側近に会談の調整を指示したとブルームバーグが報じている。同報道受けユーロがやや上昇している。時間外で米株、原油、金は小動き。