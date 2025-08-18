集英社のウェブマガジン「ヨイ（yoi）」が、サービスの終了を発表した。4周年にあたる9月28日をサイトの最終更新日とし、12月18日15時に全サービスを終了する予定だ。 【画像をもっと見る】 ヨイは、2021年9月にローンチして以降、心・体・性のウェルネスメディアとして、メンタルヘルスや女性の健康、SDGs、ジェンダー、ファッション、美容に関わる記事を配信してきた。ヨイは、公式ウェブサイトで「 編集部員やスタッフが