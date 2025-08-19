19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の4万3780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45204.35円ボリンジャーバンド3σ 43886.36円ボリンジャーバンド2σ 43780.00円19日夜間取引終値 43714.31円18日日経平均株価現物終値 43392.00円5日移動平均 42568.38円ボリンジャーバンド1σ 42140.00円一目均衡表・転換線 41