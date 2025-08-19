19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.5ポイント高の3128ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3246.91ポイントボリンジャーバンド3σ 3150.52ポイントボリンジャーバンド2σ 3128.00ポイント19日夜間取引終値 3120.96ポイント18日TOPIX現物終値 3104.60ポイント5日移動平均 3054.13ポイントボリンジャーバンド1σ 3031.