19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の804ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 820.47ポイントボリンジャーバンド3σ 804.00ポイント19日夜間取引終値 801.86ポイントボリンジャーバンド2σ 800.21ポイント18日東証グロース市場250指数現物終値 790.00ポイント5日移動平均 783.25ポイン