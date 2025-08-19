自民・維新の連立かすわ、自民と維新の連立の予兆か―！参院選直後に行われた維新の会の議員主催のパーティーに、自民党の大物が参加したことが、永田町で憶測を呼んでいる。7月25日金曜日、新宿で開かれた大規模なバーベキューパーティー。主催は日本維新の会の遠藤敬衆院議員で、参加したのは各省庁の官僚や仕事の関係者たちだ。「遠藤議員は定期的にバーベキューパーティーを行っているんです。みんな自腹で参加してますが、今