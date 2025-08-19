中国で最も暑い場所「前代未聞の灼熱地獄」なんだとか。「今日も気温が40度を超えました」と、アナウンサーが顔を歪ませて伝えている。だが、ハイリスク社会の中国暮らしが長かった私は、「夏は暑いもの」と悠然と構えている。昨日は新宿から銀座まで、今日は赤坂から池袋まで2時間歩いた。家の冷房は何年も壊れたまま。汗だくでウォーキングしながら、ちょうど10年前の盛夏に、「中国で最も暑い場所」を訪れたことを思い出した。