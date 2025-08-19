沖縄の南にある熱帯低気圧が、今日19日(火)午後にも台風となり、沖縄地方や奄美地方に接近する見込み。沖縄地方や奄美地方では、断続的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れ。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。強風や高波にも注意を。今朝は沖縄地方で激しい雨や雷雨今朝(19日)は、沖縄の南にある熱帯低気圧周辺の活発な雨雲が沖縄地方にかかっています。沖縄本島地方では所々で雨が降り