2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/01/01）。【特別グラビア】美しすぎる…絶海の孤島・青ヶ島在住の40歳美女を写真で見る（全50枚超）＊＊＊日本一人口の少ない村、青ヶ島村在住のYouTuber・佐々木加絵さんが“島暮らし”を発信する連載企画。東京都心から約360km離れた人口159人（2024年12月1日時点）の小さな島・青ヶ島。交通手段が