世界中の猟奇殺人を総覧すると、にわかには信じられないような事件を犯した犯人は沢山いる。そうした殺人鬼による凄惨な事件は、その異様さによって多くの人の興味を引いてきた。そして、あまりにも大きな事件は、文学作品や映画、都市伝説などに影響を与え、歴史に残ることもある。人類の歴史には、どんな殺人者がいたのか。世界にはどんな殺人者がいるのか、500人以上の猟奇殺人を調べ上げた朝里樹氏が、その一端を紹介しよう（