いつものコーデをランクアップさせたい。そんなカジュアル派さんにおすすめしたいのは、ヴィンテージムード漂う、【niko and ...（ニコアンド）】の「リメイク風ベスト」。一点投入するだけで、こなれ感のあるスタイルが完成。トップスを選ばずレイヤードしやすく、いま買って長く使えるのも嬉しいポイントです。デイリーにもアウトドアにも活躍しそうな優秀ベストは、カジュアル派さんのマストアイ