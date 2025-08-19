石破総理は、九州などでの記録的な大雨による被害を受けて、全国を対象に国が復旧費用を支援するため激甚災害に指定する方針を示しました。【映像】石破総理のコメント「農地などの災害復旧事業について、全国一律に国庫補助の特別措置を行うべく、全国を対象とした激甚災害、いわゆる本激として指定に向けた作業を進めてまいります」（石破総理大臣）石破総理は「被災地の方が1日も早く元の暮らしを取り戻せるよう、自治体と