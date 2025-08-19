アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の首脳会談が行われました。ホワイトハウスでの会談は、口論に発展した2月以来です。【映像】笑顔をみせるゼレンスキー大統領日本時間午前2時すぎから行われた会談の冒頭で、トランプ氏は「来てくれてありがとう」と歓迎の意を示しました。一方、ゼレンスキー氏も時折笑顔を見せながら、「トランプ大統領の努力に感謝している」と述べた上で、ロシアのプーチン大統