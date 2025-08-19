人間の髪の毛から作られた歯磨き粉が、損傷した歯に画期的な効果をもたらす可能性があるという。人間の髪や皮膚、爪に含まれるタンパク質のケラチンが唾液中のミネラルと混ざり合うことで天然のエナメル質に似た密な保護層を形成、この層が知覚過敏の原因となる露出した神経管を保護し歯を守る仕組みとなっている。 【写真】「芸能人は歯が命！」の美魔女52歳女優ブルーのドレス姿 同研究を実施した英キングス・カレッ