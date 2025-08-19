【リーグアン】モナコ 3−1 ル・アーヴル（日本時間8月17日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】近すぎる？密着ディフェンス開幕戦からいきなり日本人対決が実現した。今夏にル・アーヴルと契約した瀬古歩夢がモナコのFW南野拓実とマッチアップ。抱きかかえるような形での密着ディフェンスに、ファンからは「いちゃいちゃするなw」とツッコミが寄せられた。2025-26シーズンのリーグアン