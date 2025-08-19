刑務所の中にある、受刑者がカットを担う美容室。そういうところが本当にあることをご存じだろうか。WOWOWにて8月22日に放送・配信がスタートするドラマ『塀の中の美容室』。主演を務める奈緒さんは、受刑中に技術を学び、刑務所内にある「あおぞら美容室」の美容師になった小松原葉留を演じる。実際に刑務所内にある美容室をモデルにした作品だ。メガホンをとるのは、ドラマ『春になったら』で奈緒さんと組んだ松本佳奈監督。刑務