19日午前7時19分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は渡島地方東部で、震源の深さはおよそ140km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の浦幌町です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道浦幌町■震度2□北海道帯広市幕別町渡島北斗市木古内町上ノ国町