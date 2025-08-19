【中学英語でOK】ネイティブが「甘党」に使うのはこのフレーズだった【留学なし・独学6カ月で英会話を攻略したすごい方法】テストで赤点をとるほど英語が苦手だった著者が、大学時代に必要に駆られて独学で英会話の勉強を開始することに。留学経験ナシで、「1カ月でコツをつかむ ▶ 3カ月で日常会話習得 ▶ 6カ月でペラペラになる」というメソッドを確立し、見事に独学6カ月で英会話を攻略。TOEICは400点から975点まで爆