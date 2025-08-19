サッカー界で新ルールのひとつとして追加された「GK8秒ルール」。「GK8秒ルール」とは、ゴールキーパーがペナルティエリア内でボールを8秒以上手で保持してはならないというもの。違反した場合、相手チームにコーナーキックが与えられる。このルールはプレミアリーグをはじめ各国リーグで導入が始まり、Jリーグでも8月から適用が始まっている。そんな中、16日に行われたプレミアリーグ第1節、トッテナム対バーンリーの試合で、この