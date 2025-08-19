三菱HCキャピタルリアルティとソラーレ ホテルズ アンド リゾーツは、「ONE＠Tokyo by insomnia」を10月にリブランド開業する。建物は地上10階建て。客室は東京スカイツリー®を間近に眺められる客室など全142室を設ける。館内には東京スカイツリーを望むルーフトップを備える。外観およびインテリアデザインは、建築家・隈研吾が手掛けた。かつて工業地帯として栄えた押上エリアの歴史に着想を得て設計し、伝統的な木組みと無