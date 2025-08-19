なでしこジャパンの主力のひとりである北川ひかるがプライベートを告白。「1人の時間と友だちと一緒にいる時間、どちらがリラックスできますか」との質問に対し、彼女は「どっちも大事。笑うとストレス発散になります」と回答してくれた。1人でいる時は「アニメも観る」という北川。好きなアニメを聞くと、「今は、『薬屋のひとりごと』」と答えている。過去にハマったものの、途中で断念しているアニメがあるという。それが、