夏休み明けの9月1日が、今年も近づいてきた。1年のうちで、18歳以下の子どもの自殺が最も多い日とされ、「9月1日問題」として問題視されている。文部科学省の統計では、9月1日の自殺者数は他の月と比べて約2倍にのぼり、国も対応を進めている。背景のひとつに、不登校の子どもが年々増えている現状がある。2024年10月に文部科学省が発表した調査によると、2023年度に不登校だった小中学生は34万6,482人。11年連続で増加し、過去最