悪性新生物、心疾患、老衰、脳血管疾患、肺炎に続き、日本人の死因第6位となる誤嚥性肺炎(令和6年人口動態統計月報年計より)。誤嚥性肺炎というと高齢者の病気というイメージですが、どんな人がかかりやすいのでしょうか。また、高齢者以外がかかることはないのでしょうか。■誤嚥性肺炎とは?人間は空気も食べ物も口から取り込みます。いずれも喉を通ってから気道と食道に分かれ、空気は肺へ、食べ物は胃へ送られます。気道と食道