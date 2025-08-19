阪神・近本光司外野手（３０）が１９日にも出場選手登録日数が７年に達して、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たす。１５日・巨人戦（東京ド）では巨人・長嶋茂雄以来２人目となる、新人から７年連続１３０安打を達成するなど、不動のリードオフマンにして、“猛虎の顔”と呼ぶにふさわしい存在。球団は慰留に全力を尽くすことになる。昨オフはＦＡ権を行使した大山が熟考の末に、５年１７億円プラス出来高