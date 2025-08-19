このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。一緒に仕事をしている仲間の中には、どうにもルールを守り切れない人や、何かにつけて迷惑をかけてくる人というのもいるかもしれません。それがお互いさまで助け合えるものであれば良いのですが、人間性から出