主人公・ゆきは、ネット上で自身への誹謗中傷をした疑惑があるママ友・詩織からのランチの誘いに応じることにし、意を決して非通知着信と悪質な口コミの真相を探る。『恐怖！見えない敵はママ友でした』第4話をごらんください。 夫の転勤で東京に引っ越してきた主人公ゆきは夫と娘と三人、慎ましくも幸せに生活を始め、ゆき自身もママ友やパートで交流築く。しかし非通知着信や悪質な口コミに悩まされ…。ママ友詩織の関与