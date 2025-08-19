中国南西部の四川省とチベット自治区の境界にある金沙江上流に建設中の中国で最も標高が高い双曲アーチ式コンクリートダムの葉巴灘水力発電所で、当初使用予定だったドイツ製の小型産業用コンピュータ（PLC）が急遽、中国国産のシステムに置き換えられたことが分かった。同発電所は三峡ダムと白河灘ダムに次ぐ中国第3位の水力発電所であり、世界第4位の規模を誇ることとなるが、国産PLCの採用は国家安全保障上の配慮からだとみ