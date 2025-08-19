この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、さやぴ☺︎︎𝟹𝚖🎀(@38omoide)さんの投稿したお写真です。皆さんはチャームポイントはありますか？さやぴさんは「まつ毛また伸びてる」と、3か月の娘さんの目元の写真を投稿。その驚きの長さが話題となりました。世に誕生してたった3か月の赤ちゃんの、バサバサまつ毛にうっとりしてしまうはず。 まるでマ