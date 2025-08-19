8月5日に開幕し、連日熱戦が続く夏の甲子園。自分の息子が出ているわけでも、知り合いの子が出ているわけでもないのに、人はなぜ選手たちを応援してしまうのか。それは、甲子園という舞台で汗を流し、破顔し、声を張り、涙を流す球児たちの「人生そのもの」を感じとれるからではないだろうか。甲子園を夢見た球児たちを通じて、その魅力を探る。【全3回の第2回】 【写真】27年前「平成の怪物」と呼ばれた横浜高校時代の松坂