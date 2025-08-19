日中関係に緊張が走るなか、中国政府による強制労働や人権侵害の疑いがある新疆ウイグル自治区の統治にも国際社会から厳しい目が向けられている。統制下では何が起きているのか。『一九八四＋四〇ウイグル潜行』を上梓したジャーナリストの西谷格氏が、現地での様子をレポートする。【前後編の前編】【写真】「習近平総書記と新疆の各民族人民は心と心が繋がっている」と書かれた看板＊＊＊日中関係に緊張が走るなか、