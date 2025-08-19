この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは多汗症の悩みを抱えているそう。そして美容室に行くと汗だくになってしまい申し訳ない気持ちになるようです。こういうときどうしたらいいの…美容師の方の本音はどういったものなのでしょうか？ Ⓒママリ 美容室でいつも申し訳ない…多汗症が悩み 美容師さんいますか？😭 いつも美容院に行くと、汗だくになり本当に申し訳ない