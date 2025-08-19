お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が１６日付で自身のＳＮＳを更新。人気アーティストとコラボした様子を公開した。「懐×新」とつづり、写真を投稿。短髪のウィッグ、眼鏡、セーラー服姿と、女性４人組ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡの格好をし、その本人との２ショットを披露した。この投稿にファンからは「長子ちゃん可愛い」「新しくない学校のリーダーズ」「おっさん