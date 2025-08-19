「寒」の中に一つだけ似ている漢字が紛れ込んでいるんですが、あなたは見つけられますか？5秒以内発見できたらスゴすぎる！全部同じに見える人は、一番下の答えをチェック♡Q.仲間はずれはどこ？「寒」の中に潜む仲間外れの漢字、あなたは何秒で見つけられる？ Answer正解はここ♡仲間外れの漢字は「塞」という漢字でした！紛れ込んでいるとそっくりすぎてなかなか見つけられないですよね……。あなたは素早く見つ