モデルでタレントの益若つばさ（３９）が１２日付で自身のＳＮＳを更新。１７歳の息子と愛媛へ訪れたことを報告した。「愛媛県今治行きました！息子と今治の花火大会も行ったよ！この浴衣ワンピースなの」と投稿。日傘を差し、たたずむ姿や、息子と２人でお面をつけ、お祭りを楽しむ様子などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「彼氏と彼女感」「もうカップルなのよ笑」「こんな可愛いお母さんえぐい！」「仲良し親子