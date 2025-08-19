「うつ病になると、料理や買い物ができなくなる人がめちゃくちゃ多い。できて当たり前じゃねぇからな！！！」【写真】「料理ができない」代わりに家族が食事を作ってあげてこの力強い投稿が、X（旧Twitter）上で大きな反響を呼んでいる。発信したのは精神科医の藤野智哉さん（@tomoyafujino）。病院や医療刑務所で働きながら、テレビや出版活動も行う現役医師だ。投稿には、共感の声が多数寄せられた。「あんなにやってた料理が、